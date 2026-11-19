Премьер Армении Пашинян пообещал покинуть пост при провале новой конституции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава правительства предложил оппозиции провести референдум по основному закону страны, передает ТАСС.

«Если народ отвергнет конституцию, я подам в отставку. Если народ скажет «да» конституции, я не буду баллотироваться на пост премьер-министра на следующих выборах», – заявил Пашинян.

Ранее премьер-министр поставил политическую цель принять основной закон, органически связанный с гражданами Армении. Опубликовать проект документа планируется до конца текущего года.

Оппозиция считает изменение конституции очередным требованием Азербайджана ради исключения ссылки на Декларацию о независимости. В документе упоминаются бывшая непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которую армянский премьер признал частью Азербайджана, и геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Власти отрицают влияние Баку на подготовку новой конституции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность уйти в отставку после подписания мирного договора с Азербайджаном.

Глава армянского правительства заявил об отсутствии стремления республики к членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее политик сообщил о вероятности вхождения Армении в состав Европейского союза через 20 лет.