Песков: Встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне в целом прошла хорошо

Tекст: Дарья Григоренко

Песков, комментируя состоявшуюся в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС двустороннюю встречу лидеров, отметил, что «в целом хорошо», передает ТАСС.

«Она не совсем была продолжительной, но все равно определенные вопросы затронули», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели первую личную встречу более чем за год на полях саммита АТЭС в Китае.

Трамп назвал свою двустороннюю встречу с Путиным подготовкой к предстоящим трехсторонним переговорам с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о продолжительности встречи около 40 минут.