Tекст: Дарья Григоренко

Гуманитарный добровольческий корпус организует поездки в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также в госпитали в других регионах. В подготовке волонтеров активно участвуют победительницы шестого сезона проекта «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Надежда Перегудова и Ирина Гончарова. Каждую субботу в представительстве Югры они проводят инструктажи для участников.

«По субботам в представительство Югры приезжают люди из разных регионов, часто они впервые встречаются только перед отправлением. Во время инструктажа им нужно познакомиться, понять предстоящие задачи и начать действовать как одна группа», – рассказала Перегудова.

Проект «Доброслужащий» появился в Югре в 2024 году. К нему подключаются государственные и муниципальные служащие из разных регионов страны, которые добровольно перечисляют часть заработной платы на работу Гуманитарного добровольческого корпуса и отправляются помогать людям во время отпусков.