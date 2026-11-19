Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем аккаунте в Max.

По версии следствия, молодой человек проник на территорию стоянки отдела транспортной полиции в Чебоксарах по указанию неизвестных из мессенджера. С помощью горючей смеси он поджег автомобиль, после чего был задержан на месте.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Следствие устанавливает организаторов преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца 16-летнюю жительницу Саратовской области обвинили в совершении теракта за поджог полицейского автомобиля.

В прошлом месяце в Оренбурге предъявили обвинение местному жителю после попытки поджечь машину правоохранителей.

В апреле следователи возбудили уголовное дело о теракте после поджога автомобилей МВД в Чувашии.