Deadline: Актер Пойндекстер скончался в 66 лет после наезда машины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Актер умер 18 ноября, спустя четыре с половиной дня после того, как его сбила машина. Пойндекстер переходил улицу в районе Студио-Сити, когда на него наехал автомобиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Deadline.

После аварии его доставили в больницу, где назначили операцию из-за переломов ребер.

Ларри Пойндекстер снимался в фильмах и сериалах. Он сыграл капитана полиции Тома Фуллера в картине «Спецназ» 2003 года, а также был известен по ролям в сериалах «Санта-Барбара», «Дни нашей жизни» и «Друзья».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в возрасте 86 лет скончался актер из сериала «Звездный путь» и фильмов «Люди Икс» Патрик Стюарт.

В возрасте 93 лет умер актер Том Скеррит из фильмов «Чужой» и «Лучший стрелок».

Также в Лос-Анджелесе от ножевого ранения погиб актер из фильма «Топ Ган: Мэверик» Джеймс Хэнди.