Жители Шэньчжэня часами ждали Путина у отеля ради приветствия по-русски

Tекст: Дарья Григоренко

Местные жители собрались у гостиницы «Конрад» в Шэньчжэне и часами ждали возвращения главы государства с мероприятий саммита. На опубликованных кадрах китайцы по просьбе оператора кричат по-русски слова «привет» и «ура», передает «Царьград».

Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом 18 ноября для участия в 33-м саммите экономик АТЭС. Основная программа форума проходит в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Накануне там состоялись переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, а в четверг на площадке назначена трехсторонняя встреча.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС продлилась меньше часа.

Глава государства выступил на пленарном заседании форума.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии общения Владимира Путина с американским предпринимателем Илоном Маском.