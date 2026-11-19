«Мне очень приятно выразить свою признательность в связи с 35-летним юбилеем восстановления двусторонних отношений. Это самый продолжительный период, в течение которого наши две страны поддерживают полные дипломатические отношения, и мы придаем огромное значение этой важной связи», – передает письмо Герцога РИА «Новости».
Восстановление отношений в начале 1990-х годов привело к массовой репатриации советских евреев в Израиль, которые принесли огромную пользу обществу и служат живым мостом между странами, отметил президент.
За 35 лет страны построили многочисленные партнерские отношения в торговле, культуре и спорте, говорится в послании.
Герцог также отметил усилия России и Израиля по сохранению исторической памяти и увековечиванию подвига советских солдат в победе над нацистской Германией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Израиля Ицхак Герцог записал новогоднее послание к еврейским общинам на семи языках, в том числе на русском.
В марте министры иностранных дел России и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассис обменялись поздравительными телеграммами по случаю 80-летия восстановления дипломатических отношений.
В январе президент Израиля высказался в поддержку решения о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников.