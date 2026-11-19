Tекст: Дмитрий Зубарев

Двусторонняя встреча российского и американского лидеров прошла в Шэньчжэне и продлилась почти час. После этого ожидаются переговоры с участием Си Цзиньпина, передает РИА «Новости».

«Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча пройдет успешно», – заявил Трамп на встрече с председателем КНР.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США запланирована на четверг. Мероприятие состоится в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о часовой продолжительности предстоящих трехсторонних переговоров.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал темами встречи лидеров России, Китая и США основы отношений крупных держав и оздоровление международной обстановки.