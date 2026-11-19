Главными темами двусторонней встречи лидеров России и США стали урегулирование украинского конфликта и двусторонние отношения, передает ТАСС.
«Обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту и обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну, естественно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта», – отметил Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник зять президента США Джаред Кушнер сообщил об обсуждении с помощником президента России Юрием Ушаковым прогресса в переговорах по украинскому урегулированию.
Помощник российского лидера сообщил об отсутствии согласования с Москвой расширения трехсторонних переговоров.