МВД: В Оренбуржье задержали подозреваемого в поджоге электроподстанции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователь ОМВД России по Сакмарскому району возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемый был задержан оперативниками по противодействию экстремизму областного УМВД и региональным УФСБ, передает ТАСС.

Задержанный рассказал полицейским, что пытался познакомиться с девушкой в интернете. После этого ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и обвинили его в финансировании ВСУ. Выполняя их указания, он попытался поджечь электроподстанцию в Сакмарском районе. Огонь охватил 1 кв. метр, пострадавших не было, электроэнергию не отключали.

Полиция проверяет причастность молодого человека к аналогичным преступлениям в Оренбургской области. Решается вопрос о мере пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Башкирии задержали местного жителя за планирование теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры после перевода телефонным мошенникам более 6,1 тыс. долларов.

На прошлой неделе суд приговорил 21-летнего студента к 16 годам и шести месяцам лишения свободы за госизмену и диверсии на объектах сотовой связи в Уфе по заданию украинских спецслужб.

В начале месяца суд в Уфе отправил под стражу 16-летнего подростка за поджог топливозаправочной колонки на АЗС по заданию неустановленных лиц.