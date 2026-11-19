Суд приговорил жительницу Забайкалья к 24 годам за подрыв железной дороги

Tекст: Вера Басилая

Жительница Забайкалья признана виновной в государственной измене и диверсионно-террористической деятельности. Суд назначил ей наказание в виде 24 лет колонии общего режима и штрафа в размере 350 тыс. рублей, передает ТАСС.

По данным ведомства, в 2023 году осужденная установила контакт с представителем украинских спецслужб через Telegram. Сначала она расклеивала антивоенные листовки, а в августе 2025 года изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его на железнодорожных путях недалеко от Читы.

Женщина дистанционно привела устройство в действие, засняла взрыв на камеру телефона и отправила видеозапись куратору, за что получила денежное вознаграждение. В ФСБ напомнили о неотвратимости наказания за оказание содействия противнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Чите назначил 20 лет колонии местному жителю за организацию диверсий по заданию спецслужб Украины.

ФСБ задержала двух жителей Хабаровского края за работу на спецслужбы Украины.

ФСБ России пресекла масштабную диверсионно-террористическую операцию украинских спецслужб, в ходе которой планировалось атаковать объекты критической инфраструктуры и военные корабли в Каспийском море.