В Пензе при ДТП с «Газелью» пострадали девять человек

Tекст: Дарья Григоренко

«Произошел наезд на препятствие автомобиля «Газель». По предварительным данным, по состоянию на 07:45 мск установлено, что в результате ДТП пострадали девять человек (детей нет)», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Пензенской области на федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов произошло ДТП с участием легкового автомобиля Exeed и пассажирского автобуса Yotong.

В апреле при ДТП с грузовиком в Пензенской области погибли трое детей и женщина.

В прошлом году в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.