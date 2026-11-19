На острове Ява в Индонезии зафиксировали два извержения вулкана Семеру

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выбросы пепла белого и серого цвета распространились в южном и западном направлениях. Пепел достиг высоты 4 376 метров над уровнем моря, передает ТАСС со ссылкой на Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Ведомство призвало местных жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе чем на пять километров из-за риска выброса раскаленных камней. Специалисты также предупредили об опасности схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел рек.

Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии и самой высокой вершиной на острове Ява. Индонезийский архипелаг расположен в тихоокеанском Огненном кольце, всего в стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 остаются действующими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф сообщил о шести извержениях вулкана Семеру.

Также в провинции Восточная Ява зафиксировали девять новых извержений вулкана.

Кроме того, президент Индонезии Прабово Субианто поручил службам подготовиться к ухудшению ситуации из-за активизации Семеру.