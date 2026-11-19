Истребители прошли полный цикл заводских испытаний, после чего летчики протестировали машины в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродромы базирования, пишет ТАСС.
В Ростехе отметили, что Су-57 является главным самолетом в линейке оперативно-тактической авиации и самым испытанным истребителем пятого поколения в боевых условиях. Переданные машины получили модернизированные бортовые системы и комплекс вооружения, позволяющий применять малозаметные крылатые ракеты.
По словам одного из летчиков, новый технический облик истребителя расширит спектр выполняемых задач в рамках специальной военной операции и позволит применять новые образцы авиационных средств поражения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило о возможности применения новых образцов средств поражения истребителем Су-57.
Также Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию самолетов в новом техническом облике.
Кроме того, директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал о функциях новой модификации истребителя для отработки боевого искусственного интеллекта.