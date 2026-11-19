Артиллерия Вооруженных сил перешла в новую разведывательно-огневую систему

Tекст: Дмитрий Зубарев

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России 19 ноября. «Род войск находится на завершающем этапе перехода в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему», – сказал Клименко в интервью газете «Красная звезда».

Генерал-полковник пояснил, что объединение разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем позволяет максимально эффективно поражать позиции противника. В основе нововведения лежат разведывательно-ударные огневые комплексы, а также средства воздушной и артиллерийской разведки.

По словам военачальника, такой подход резко сокращает цикл обнаружения и поражения целей, повышая живучесть подразделений на поле боя. Клименко подчеркнул, что опыт проведения специальной военной операции полностью подтверждает правильность выбранного вектора развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ростех передал военным партию управляемых артиллерийских снарядов.

Начальник ракетных войск и артиллерии генерал-полковник Дмитрий Клименко сообщил об апробации новых ракет и боеприпасов в зоне спецоперации.

В среду российские артиллеристы поразили более десяти укрытий операторов беспилотников украинских войск на харьковском направлении.