СК: На Камчатке 28 школьников и четверо сотрудников заразились инфекцией

Tекст: Алексей Дегтярёв

В школе зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции, в связи с чем следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, указало ведомство на своем сайте.

По предварительным данным, 13 ноября за медицинской помощью с признаками инфекции обратились 28 учащихся и четверо сотрудников образовательного учреждения. Всем заболевшим оказана амбулаторная помощь, госпитализация никому не потребовалась.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

В сентябре у учеников школы в Краснодарском крае подтвердили заражение кишечной инфекцией.

Летом вспышка заболевания в психоневрологическом учреждении Алтайского края привела к госпитализации 15 несовершеннолетних.