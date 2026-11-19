Вооруженные силы России получили партию высокоточных снарядов «Краснополь-М2»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Очередная партия боеприпасов «Краснополь-М2» позволяет поражать малоразмерные цели на дистанции в десятки километров. Кроме того, по годовому контракту завершаются поставки комплексов автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-М-ир» на бронешасси и носимого варианта «Планшет-А», сообщили в пресс-службе Ростеха, передает ТАСС.

«Цифровая архитектура «Планшетов», разработанных нашими «Высокоточными комплексами», позволяет в реальном времени обрабатывать поступающие данные, в том числе с беспилотников, и оперативно выводить необходимую информацию на рабочее место командира», – отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Он добавил, что это сокращает время от обнаружения цели до принятия решения и повышает точность поражения при контрбатарейной борьбе. Оба варианта «Планшета» совместимы с высокоточными снарядами «Краснополь-М2».

С начала специальной военной операции с помощью снарядов «Краснополь» поражены тысячи единиц техники противника, включая танки и самоходные артиллерийские установки, а также огневые точки, укрепления и командные пункты. Предприятия холдинга также завершают поставки приводов наведения для реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба госкорпорации Ростех заявила об эффективности поражения небольших наземных целей снарядом «Краснополь».

Также холдинг «Высокоточные комплексы» отправил на передовую партию вычислительных систем «Планшет-А».

Кроме того, российские военные получили новые партии управляемых снарядов «Краснополь-М2».