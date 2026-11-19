Эксперт Михайлов спрогнозировал потерю доходов эстонцев из-за закрытия границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Закрытие эстонско-российской границы вызовет серьезное недовольство населения республики из-за потери основного источника заработка, передает РИА «Новости».

«Социальное напряжение возрастет, как только закроют эстонско-российскую границу. Особенно это отразится на торговле в приграничной зоне – люди лишатся дохода», – заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о планах правительства закрыть все пограничные переходы с Россией с 1 декабря. Власти республики обосновали этот шаг попыткой поджога на оборонном заводе Threod Systems, бездоказательно обвинив Москву в причастности к инциденту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эстонский парламент в первом чтении одобрил законопроект о закрытии пограничных переходов на границе с Россией.

Совет старейшин конгресса малой народности сето потребовал от правительства выплатить компенсации в случае прекращения работы пунктов пропуска.

В понедельник политолог Тимофей Бордачев назвал антироссийскую политику фактически единственным содержанием внешнеполитического курса Эстонии.