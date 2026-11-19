Tекст: Алексей Дегтярёв

«Все учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения», – цитирует Чайку РИА «Новости».

По его словам, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудила прохождение циклона по побережью Татарского пролива. Между населенными пунктами округа остановлено автобусное сообщение, оно будет возобновлено после улучшения погоды и расчистки дорог.

Ранее синоптики прогнозировали сильные снегопады и метели на востоке края, порывы ветра на побережье Татарского пролива могут достигать 28 метров в секунду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спасатели эвакуировали заблокированных в тайге Хабаровского края из-за снежного циклона двух геологов.

В прошлом месяце в Хабаровском крае обрушился мост на автодороге Селихино – Николаевск-на-Амуре.

Также в октябре очные занятия в школах Анадыря на Чукотке отменили из-за сильного ветра.