Генпрокуратура: Роспотребнадзор пытался провести проверку бизнеса из-за кошки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские надзорные ведомства регулярно пытаются инициировать проверки предпринимателей без реальных на то оснований, используя для этого нелепые поводы. Об этом на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске рассказал начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Артем Кононенко, передает ТАСС.

«Все чаще мы сталкиваемся с неправильным применением индикаторов риска нарушения обязательных требований, полным отсутствием оснований для вмешательства в хоздеятельность. <…> Нижегородскому Роспотребнадзору не санкционировали почти 300 контрольно-надзорных мероприятий, организованных под предлогом непосредственной угрозы причинения вреда жизни, тяжкого или среднего вреда здоровью граждан. Под этим звучным названием, поводом, скрывались абсолютно смехотворные обстоятельства. Например, посещение магазина наряду с покупателями четвероногим домашним животным – кошкой», – отметил представитель ведомства.

По словам Кононенко, главная цель прокуратуры заключается в недопущении подобных безосновательных проверок. В качестве еще одного примера он упомянул инициативу Хабаровской инспекции труда, которая намеревалась проверить работодателя из-за заявления о банкротстве, проигнорировав тот факт, что арбитражный суд уже прекратил дело в связи с отсутствием долгов.

Кроме того, петербургское управление Росздравнадзора получило пять отказов в проведении контрольных мероприятий, касающихся продажи незарегистрированных медицинских изделий. Причиной стало то, что инспекторы не смогли предоставить прокурорам документальные подтверждения необходимости такого вмешательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Российская гильдия риелторов обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий Социального фонда при выдаче маткапитала.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю запросило у Burger King во Владивостоке пояснения по поводу нарушений.

Также Росздравнадзор инициировал расследование возможных нарушений в работе патологоанатомов Петербурга.