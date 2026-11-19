Школьник из Владивостока стал чемпионом мира по тайскому боксу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тыртычников занял первое место в весовой категории до 52 кг на турнире, который проходил в греческой Олимпии с 6 по 16 ноября, сообщила администрация Владивостока на своем сайте.

Соревнования собрали около 1,5 тыс. спортсменов из 90 стран мира. Мальчик стал единственным представителем Приморья в сборной России. На пути к чемпионству он выиграл полуфинальный бой у поляка, а в финале одолел соперника из Белоруссии.

Заместитель главы администрации города Максим Акульшин отметил, что это большая победа для Демида, его тренера и родителей. «Очень рад, что во Владивостоке растут такие талантливые и целеустремленные ребята», – заявил Акульшин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские гимнастки одержали победу в командном зачете на клубном чемпионате мира AEON Cup в Токио.

В августе спортсмен Мирослав Киселев завоевал золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на юниорском чемпионате мира.

В мае Международная федерация ассоциаций муай-тай разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном страны.