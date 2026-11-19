Tекст: Алексей Дегтярёв

Защитник Шпурова в ходе судебного заседания, где рассматривалась жалоба защиты на арест фигуранта, заявил, что его клиент полностью признал вину по предъявленному обвинению, передает РИА «Новости».

В начале октября суд в Москве отправил Шпурова под арест, защита обжаловала решение, однако Мосгорсуд оставил его в СИЗО.

В отношении Шпурова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным агентства, он получил около 24,3 тыс. долларов за постановку запасов полезных ископаемых на государственный баланс в интересах добывающей компании.

Также возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя – учредителя этой компании. Шпуров занимал должность гендиректора ГКЗ с 2013 года. В середине октября исполняющим обязанности главы учреждения был назначен Игорь Полушин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве задержали генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова.

Летом по делу о взятке арестовали гендиректора «Газпром энергохолдинг – закупки» Игоря Мазина.

В апреле суд в Москве заочно арестовал бывшего руководителя ВГНКИ Леонида Киша по обвинению в получении взятки.