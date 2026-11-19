Громкий взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, оповестив жителей столицы о возможной угрозе. Позже ведомство в Х сообщило об отмене тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника над Меккой и Эр-Риядом.
В воскресенье йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда.
В пятницу хуситы атаковали насосную станцию саудовского нефтепровода.