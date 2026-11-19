Производство возбудили 12 ноября из-за того, что актер вовремя не оплатил штраф, выписанный центром автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Московской области. Сумма задолженности артиста составляет 750 рублей, передает РИА «Новости».
Ранее с Безрукова уже взыскивали долги по штрафам ГИБДД. В феврале сообщалось, что в отношении него было возбуждено 21 исполнительное производство на сумму более 21,7 тыс. рублей. Впоследствии актер полностью погасил эту задолженность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце приставы возбудили исполнительное производство в отношении рэпера Джигана о взыскании долга по алиментам. В сентябре актер Александр Головин попал в базу судебных приставов из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. В июле приставы взыскали с шоумена Гарика Харламова задолженность по штрафам за нарушения ПДД.