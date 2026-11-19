Tекст: Антон Антонов

Предприниматель заявил, что его компании активно закупают чипы Nvidia, а самого Хуанга он считает своим другом, пишет New York Times.

«Увольнение Хуанга – это как выгнать Майкла Джордана из своей команды», – заявил Маск.

По его мнению, бывший руководитель корпорации совершал ошибки, но не является предателем США.

Маск также подчеркнул, что продолжает поддерживать усилия по восстановлению Хуанга в должности генерального директора после его скандальной отставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг согласился выступить на слушаниях в Сенате США по делу о передаче технологий Китаю.

Во вторник бизнесмен выразил готовность вернуться на пост руководителя в случае просьбы от совета директоров.

В понедельник Маск и другие лидеры технологической отрасли подписали открытое письмо с призывом восстановить Хуанга в должности.