Южный федеральный университет провел проверку санитарных помещений после сообщений о скрытой съемке и не обнаружил там скрытых камер и иных устройств видеозаписи, передает ТАСС.
«Вместе с тем университет относится к ситуации максимально серьезно: информация о возможных угрозах и давлении на студентов передана в правоохранительные органы. Университет оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в разбирательстве с ситуацией. Любой, кто действительно столкнулся с угрозами, получит поддержку», – говорится в заявлении университета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники полиции Ростовской области начали проверку после жалоб на скрытые камеры в туалетах ЮФУ.
Жалобы студенток Южного федерального университета появились в социальных сетях.