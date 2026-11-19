Tекст: Антон Антонов

«Венесуэла превратилась из самой агрессивной региональной угрозы в наш адрес в послушного партнера в сфере безопасности, который находится на пути к восстановлению своих вооруженных сил при поддержке США. Мы восстанавливаем наше естественное и историческое партнерство в военной области», – сказал глава Пентагона.

Хегсет отметил, что Вашингтон намерен помочь Каракасу восстановить территориальную целостность Венесуэлы в борьбе с наркокартелями, однако предупредил, что внутренние проблемы страны не удастся решить мгновенно, назвав ожидания быстрого результата «фантазией», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Хегсет на церемонии в посольстве в Каракасе заявил о включении в новое американо-венесуэльское соглашение совместных тренировок и обмена разведданными.

Глава военного ведомства объявил о подписании с Венесуэлой соглашения о расширении военного сотрудничества.