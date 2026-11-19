La Estrella de Panamа: Оператора портов Панамского канала обвинили в нарушениях

Tекст: Антон Антонов

Главное контрольное управление выявило возможные правонарушения, затрагивающие сферу государственного управления. Основанием для обращения в правоохранительные органы стали результаты масштабного финансового аудита, пишет La Estrella de Panama.

Проверка затронула период с 2014 по 2024 год и касалась контракта между панамским государством и компанией Panama Ports Company. Аудиторы оценили данные финансовых отчетов предприятия, а также соблюдение обязательств по договору и дополнительным соглашениям.

Жалоба направлена против основных и замещающих членов совета директоров Морского управления Панамы, занимавших эти посты в период с 2014 по 2023 год. Кроме того, претензии предъявлены бывшим генеральным администраторам ведомства и самой портовой компании. Прокуратуре предстоит изучить материалы и установить наличие уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Верховный суд Панамы признал неконституционным контракт с компанией Panama Ports Corporation.

Контракт с компанией был подписан в 1997 году и предусматривал передачу в управление ключевых морских терминалов на 25 лет с правом продления. В 2021 году соглашение было продлено до 2047 года без согласования с контрольными органами. По мнению аудиторов, государство потеряло более 1,3 млрд долларов из-за невыгодных условий сделки.

