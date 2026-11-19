Tекст: Антон Антонов

Самолет королевских ВВС Нидерландов, входящих в НАТО, вылетел с военной авиабазы Эйндховен в 18:52 мск и взял курс на восток в сторону Латвии, после чего начал полет неподалеку от границы России, передает РИА «Новости».

Над территорией Латвии борт изменил маршрут и стал выполнять круговой полет примерно в 50 км от российской границы южнее Пскова.

Хотя Airbus A330-243MRTT официально классифицируется как грузовой или транспортный самолет, он может оснащаться оборудованием, позволяющим выполнять и разведывательные задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник самолет НАТО Airbus A330-243MRTT, принадлежащий ВВС Нидерландов, около часа кружил над юго-восточной частью Латвии неподалеку от границы с Россией.

Разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел патрулирование западной части Черного моря.

