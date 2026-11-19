Tекст: Антон Антонов

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, в которой сообщается о незаконной съемке и грубом нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из высших учебных заведений Ростова-на-Дону», – сообщает ведомство в «Максе».

В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации ТАСС, ранее в социальных сетях появились жалобы студенток Южного федерального университета на наличие скрытых камер видеонаблюдения в уборных комнатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Рособрнадзор объявил предостережения Южному федеральному университету и Московскому физико-техническому институту.

В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро «Пушкинская».

