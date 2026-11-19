Директор Нацразведки США Клейтон назвал серию компьютерных сбоев совпадением

Tекст: Антон Антонов

Клейтон выступил на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, где его спросили, подсказывает ли ему «внутренний голос», что серия крупных сбоев в компьютерных системах страны является простым совпадением. «Да, говорит», – подчеркнул глава Нацразведки США, назвав свою позицию «подкрепленным фактами мнением».

Руководитель Нацразведки добавил, что фиксируется существенный рост числа обновлений программного и аппаратного обеспечения компьютерных сетей как в государственном, так и частном секторах США, и это, по его словам, объясняет произошедшие сбои. Он заявил, что у США нет свидетельств скоординированной кибератаки или деятельности со стороны другого государства, а причины инцидентов различны, передает ТАСС.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, также участвовавший в слушаниях, выразил почти полную уверенность в непричастности хакеров к произошедшим сбоям. Он публично заявил, что на 98% уверен в отсутствии связи этих инцидентов с хакерской деятельностью или целенаправленным воздействием на американские системы со стороны противников страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Клейтон заявил, что масштабные технологические сбои в стране не стали результатом кибератаки.

Покупатели в США начали массово скупать генераторы и другие товары для подготовки к чрезвычайным ситуациям на фоне этих сбоев.

Маллин объяснил недавние перебои внедрением новых технологий в устаревшие компьютерные системы.