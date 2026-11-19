Ударная группа выдвинулась в порт приписки Йокосука в Японии, оставив на Ближнем Востоке два других американских авианосца, пишет Bloomberg.
«Джордж Вашингтон» находился на Ближнем Востоке с августа. Аналитики опасались, что отсутствие американских авианосцев в западной части Тихого океана может использовать Китай.
До операций 2026 года США в последний раз держали три ударные авианосные группы на Ближнем Востоке в 2003 году в начале вторжения в Ирак. Долгосрочное присутствие сразу трех авианосцев создает проблемы для технического обслуживания кораблей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее авианосец Соединенных Штатов «Теодор Рузвельт» прибыл на Ближний Восток.
В результате прибытия корабля количество американских авианосных ударных групп, находящихся в зоне ответственности Центрального командования, увеличилось до трех.