Tекст: Антон Антонов

«Не стало художника по костюмам, лауреата Государственной премии России, члена Союза кинематографистов России Натальи Юрьевны Ивановой (1947 – 2026). Коллеги-кинематографисты запомнят Наталью Юрьевну Иванову как выдающегося художника по костюмам, незаменимого профессионала, вошедшего в историю кино яркими впечатляющими фильмами», – говорится в сообщении Союза кинематографистов.

Наталья Иванова родилась 12 июля 1947 года в Москве, окончила Московское художественное училище памяти 1905 года по специальности художник-оформитель и с 1968 года работала на киностудии «Мосфильм», где ее дебютом в качестве художника по костюмам стал фильм «Вкус хлеба» режиссера Алексея Сахарова, передает РИА «Новости».

Среди наиболее известных работ Ивановой – фильмы «Жестокий романс», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Андерсен. Жизнь без любви», «Орда», «Дядя Саша», «Северный ветер», «Про Лелю и Миньку», «Катя-Катя», «Почтарь» и другие, при этом она стала лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства за 1999 год в числе создателей фильма «Утомленные солнцем».

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