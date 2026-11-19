Tекст: Антон Антонов

«Несмотря на чрезвычайные и сложные обстоятельства, в 2026 году Иран санкционировал проведение всех запланированных инспекций Агентства на АЭС «Бушер»», – отмечается в документе, который от имени трех стран на сессии Совета управляющих МАГАТЭ огласила российская делегация.

Авторы заявления расценивают допуск всех инспекций как свидетельство неизменной приверженности Ирана выполнению обязательств по гарантиям в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и его добросовестного сотрудничества с агентством на фоне серьезных препятствий и сохраняющихся угроз применения против страны силы. АЭС «Бушер» является первой атомной электростанцией Ирана, построенной при участии России, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду постпред России при международных организациях Михаил Ульянов от имени России, Китая и Ирана заявил о возможном возобновлении проверок МАГАТЭ в Иране после прекращения действий.

В пятницу генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о планах довести число специалистов госкорпорации на АЭС «Бушер» до 300 человек.