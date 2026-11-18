AFBF: Стоимость ужина на День благодарения в США выросла на 6%

Tекст: Вера Басилая

В 2026 году стоимость праздничного стола на 10 человек выросла на 6% по сравнению с 2025 годом. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2022 году на уровне 64,05 долларов, передает ТАСС со ссылкой на отчет американской федерации фермерских бюро (AFBF).

Из основного набора продуктов больше всего подорожала индейка. Средняя цена за одну замороженную тушу достигла 23,68 долларов, что на 1,48 долларов выше прошлогоднего показателя.

«Общий рост показателей в нашем ежегодном исследовании отражает увеличение затрат на доставку продуктов питания от фермы до вашего обеденного стола <…> Высокие цены на дизельное топливо и нехватка рабочей силы негативно сказались на цепочке поставок продуктов питания в сельском хозяйстве», – заявила экономист AFBF Фейт Парум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 6,31 долларов за галлон.

В американских супермаркетах предрекли новый скачок цен на продукты питания.

В сентябре стоимость базовых продуктов на глобальном рынке достигла максимальной отметки с конца 2022 года.