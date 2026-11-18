Tекст: Антон Антонов

Пользователи PlayStation Network столкнулись с массовыми неполадками в работе сервиса в преддверии выхода игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games, запланированного на четверг, передает РИА «Новости».

Согласно статистике Downdetector, сбои начались около 21.12 мск, больше всего жалоб поступило от пользователей из Германии – более 6,8 тыс., Франции – 3,3 тыс., Нидерландов – 2,5 тыс., также около 900 неполадок зафиксировано в США.

Среди основных проблем пользователи указывают ошибки при соединении с сервером и авторизации, а также сбои в запуске и работе видеоигр на платформе PlayStation Network.

Grand Theft Auto VI доступна для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду релиз игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games начался в мире, первыми доступ получили жители Новой Зеландии.

Федерация независимых профсоюзов России рассказала о возможности согласовать с работодателем отгул для игры в GTA VI.

На прошлой неделе десятки тысяч работников в Британии оформили ежегодный отпуск ради GTA VI, и компании оценили потери от этого в 16 млн долларов.