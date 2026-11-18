Tекст: Вера Басилая

Трибунал уезда Илфов перевел бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску из следственного изолятора под домашний арест в рамках дела о мошенничестве, передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

«Решение не является окончательным и может быть оспорено в течение 48 часов», – сообщает телеканал.

Теперь политик обязан постоянно носить электронный браслет, не покидать территорию своего дома и не посещать публичные мероприятия. Для защиты это уже четвертая попытка изменить меру пресечения: Джеорджеску находится под стражей с 29 сентября, а предыдущие решения судов о его освобождении прокуратура неизменно оспаривала в апелляционных инстанциях.

Правоохранительные органы считают политика участником организованной группы, похитившей у предпринимателя 1,1 млн евро под видом сделки с драгоценными металлами. В 2026 году он также стал фигурантом дела о действиях против конституционного строя Румынии вместе с Хорациу Потрой и еще 20 обвиняемыми. Все подозрения в свой адрес Джеорджеску отвергает.

В 2024 году политик занял первое место в первом туре президентских выборов, однако позже Конституционный суд Румынии полностью аннулировал их итоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Бухарестский суд заменил меру пресечения Кэлину Джорджеску на домашний арест сроком на 30 дней. В прошлом месяце суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей политика. Апелляционная палата Бухареста отказала в переводе Джорджеску под домашний арест.