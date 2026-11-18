«Данный официальный визит является провокацией в условиях, когда Соединенное Королевство продолжает одностороннюю незаконную разработку месторождений углеводородов посредством выдачи нелегитимных лицензий, что побудило Аргентину инициировать арбитражное разбирательство в рамках Конвенции ООН по морскому праву», – говорится в заявлении министерства иностранных дел.
Буэнос-Айрес вновь призвал Лондон возобновить переговоры о принадлежности архипелага, напомнив о давнем суверенном споре между странами, передает ТАСС.
Сестра короля Британии Карла III принцесса Анна прибыла на Мальвинские (Фолклендские) острова 9 ноября в рамках официального визита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Аргентины пригрозили уголовным преследованием и тюрьмой главе британской нефтяной компании Rockhopper Exploration за бурение у Фолклендских островов.
В прошлом месяце Международный трибунал ООН по морскому праву назначил слушания по жалобе Аргентины против Британии из-за планов добычи нефти в районе спорных Мальвинских островов.
В сентябре президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в двухнедельный срок прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив обратиться в международный трибунал.