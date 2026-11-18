Россиянин получил тяжелые травмы в ходе драки в Белграде

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел во вторник на территории столичного комплекса «Спортивное село», пишет Telegraf.rs.

Подозреваемый и пострадавший вместе распивали спиртные напитки. Между ними возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В ходе столкновения злоумышленник нанес россиянину несколько ударов по голове.

Молодого человека экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Из-за тяжести полученных травм пострадавший оставлен на стационарное лечение.

Сербская полиция оперативно установила личность нападавшего и арестовала 22-летнего местного жителя. Против него возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, ведется расследование обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе причиной смерти 20-летней гражданки России на сербском курорте Златибор назвали падение с балкона.

В начале месяца правоохранительные органы Сербии не исключили версию убийства россиянки на курорте Златибор.

В прошлом месяце в Белграде задержали мужчину по подозрению в нападении на мать бывшего президента Сербии Александра Вучича Ангелину.