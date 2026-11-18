МВД: Обвиняемого во взятке россиянина депортировали из Доминиканы

Tекст: Валерия Городецкая

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Доминиканской Республики депортирован гражданин Российской Федерации, обвиняемый в даче взятки должностному лицу в крупном размере», – цитирует Волк РИА «Новости».

По версии следствия, в 2022 году фигурант, действуя в интересах коммерческой организации, дал взятку в 730 тыс. рублей сотруднику контрольно-счетной палаты Нижегородской области. За эти деньги тот внес в итоговые документы о результатах контрольного мероприятия недостоверные сведения, скрыв выявленные нарушения, которые могли повлечь штрафы и дополнительные финансовые расходы для компании.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Фигурант покинул Россию и в январе 2026 года был объявлен в международный розыск.

Кроме того, в апреле 2026 года в отношении сотрудника контрольно-счетной палаты Нижегородской области, получившего взятку от фигуранта, вынесен приговор. Он признан виновным в совершении семи эпизодов преступлений по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре турецкие силовики арестовали в Аланье разыскиваемого по линии Интерпола за мошенничество и покушение на незаконный оборот наркотиков россиянина Марата Дрейзина.

В мае в московском аэропорту Внуково задержали депортированного из Грузии и ранее осужденного за посредничество во взяточничестве россиянина.

В прошлом году Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Кемеровской области Леонида Харитонова.