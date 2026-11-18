Венгрия приступила к переговорам с рядом стран о поставках нефти через Хорватию

Tекст: Вера Басилая

Капитань заявил, что Венгрия начала обсуждать с рядом государств и компаний возможность доставки нефти по морю в Хорватию с последующей прокачкой по трубопроводу «Адрия» в Центральную Европу, передает ТАСС.

«Мы участвуем в хорватско-словацко-венгерских переговорах, касающихся энергоснабжения и энергетической безопасности в регионе, в том числе при содействии наших американских коллег», – сказал министр.

Специалисты Венгрии, Словакии, Хорватии и США договорились испытать трубопровод на полную мощность, чтобы проверить его способность транспортировать необходимые объемы нефти. Стороны также признали целесообразным расширить хорватский терминал Омишаль на острове Крк и связанную с ним инфраструктуру.

Венгрия рассчитывает стать региональным хабом для обеспечения топливом Словакии, Молдавии, Украины и других стран, добавил Капитань.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Венгрия заявила о продолжении переговоров с США по продлению исключения из санкций на закупку нефти и газа у России.

В октябре Венгрия и Хорватия договорились о совместной добыче природного газа на приграничном месторождении.

В апреле Евросоюз сообщил о планах обсудить возможность поставок нефти по трубопроводу через Хорватию.