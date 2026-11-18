Tекст: Тимур Шайдуллин

Борт вылетел из аэропорта Варны и начал совершать круги в 40-60 километрах от побережья Болгарии и Румынии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

Boeing P-8A Poseidon предназначен для морского патрулирования, электронной разведки, а также обнаружения и отслеживания надводных кораблей и подводных лодок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией Черного моря.

В конце октября военный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon также провел патрулирование в этом районе.

За неделю до этого этот же американский самолет прибыл в Варну для осуществления разведывательных миссий в западной части Черного моря.