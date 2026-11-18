Испанские ученые создали перезаряжаемую батарею на основе витамина B12

Ученые использовали витамин B12 в качестве катализатора в воздушно-цинковых батареях, сообщает Кордовский университет. Новый прототип смог выдержать 250 циклов зарядки и разрядки.

Для удержания водорастворимого витамина внутри системы исследователи прикрепили его молекулы к одностенным углеродным нанотрубкам. Авторы исследования отметили, что этот метод имитирует процесс связывания аминокислот в белках.

«Витамин B12 доказал соответствие необходимым условиям для того, чтобы действовать как хороший катализатор, потому что во время разрядки он катализирует восстановление кислорода до воды, а во время зарядки способствует выработке кислорода», – заявил исследователь Антонио Хесус Фернандес Ромеро.

Витамин B12 (кобаламин) вырабатывают некоторые бактерии, а человек получает его в том числе из продуктов животного происхождения. Вместе с другими витаминами группы B его принимают и при похмелье, чтобы облегчить его симптомы. В аккумуляторе применение нашло другое свойство кобаламина – способность участвовать в переносе электронов.

Разработка может стать более безопасной и дешевой альтернативой традиционным литий-ионным аккумуляторам. Воздушно-цинковые батареи используют кислород из атмосферы и негорючие электролиты на водной основе, что значительно снижает риск возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России запустили кластер по производству электрических батарей. Летом китайская компания CATL разработала первую натрий-ионную систему накопления энергии для крупных электростанций. В марте в Австралии создали первый прототип сверхбыстрой квантовой батареи.