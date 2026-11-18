CBS News: Американцы массово скупают генераторы из-за серии техсбоев

Tекст: Ольга Иванова

Спрос на такие товары вырос в торговой сети Costco. К этому привели сбой в работе Microsoft Outlook, приостановка полетов авиакомпаний в США и распространение «апокалиптических опасений» в соцсетях, передает CBS News со ссылкой на инвестиционную фирму Mizuho Securities.

Аналитик Mizuho Дэвид Беллинджер сообщил, что потребители закупаются впрок. По его данным, к вечеру воскресенья в онлайн-магазине Costco были распроданы 21 из 26 видов дорогостоящих генераторов.

Главный корреспондент CBS News Мэтт Гутман заявил, что недавние сбои заставляют американцев задумываться о более серьезной угрозе кибербезопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Национальной разведки США Джей Клейтон исключил версию кибератаки как причину масштабных технологических сбоев в стране.

Во вторник министр транспорта США Шон Даффи признал причину сбоя в американских аэропортах неизвестной.

В тот же день Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) США приостановило установку маршрутизаторов после сбоя в авиасообщении.