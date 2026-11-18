Минобороны Колумбии: ВМС изъяли в Тихом океане 16 т наркотиков

Tекст: Денис Тельманов

«В рамках операции «Трезубец» ВМС Колумбии в координации с Южным командованием США изъяли около 10 т кокаина и 6,4 т марихуаны, ликвидировали 37 лабораторий, задержали шесть судов и захватили 20 преступников», – приводит РИА «Новости» сообщение колумбийского минобороны.

Операция проходила с 8 по 29 октября 2026 года в Тихоокеанском регионе Колумбии. Стоимость изъятых наркотиков и нанесенный преступникам ущерб оцениваются более чем в 530 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы Колумбии предотвратили отправку в Европу 7,6 т кокаина.

В начале прошлого месяца президент страны Абелардо де ла Эсприэлья сообщил об изъятии почти трех тонн кокаина за одни сутки.

В сентябре американские силовики конфисковали почти 118 т кокаина в Тихом океане.