Гендиректор Paramount Эллисон подтвердил инвестиции Маска в Skydance

Tекст: Ольга Иванова

Ранее портал Semafor писал, что Илон Маск инвестировал около 1 млрд долларов в медиахолдинг Skydance, образованный в ходе слияния Paramount Skydance и Warner Bros, передает РИА «Новости».

«То, что он выразил нам свое доверие и стал нашим акционером, большая честь и привилегия для нас. И если в будущем представится какая-либо подходящая возможность сотрудничать с ним, мы будем очень рады ею воспользоваться», – заявил Эллисон на саммите DealBook, организованном The New York Times.

Гендиректор также подтвердил планы выпустить на HBO документальный фильм Алекса Гибни об Илоне Маске, из-за которого предприниматель ранее пригрозил режиссеру судебным иском.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце портал Semafor сообщил о вложении американским предпринимателем Илоном Маском около 1 млрд долларов в медиакомпанию Skydance.

Противники слияния медиахолдингов Paramount Skydance и Warner Bros Discovery потребовали от Верховного суда США заблокировать закрытие сделки.

Американский суд устранил последнее юридическое препятствие для покупки корпорацией Paramount Skydance медиаконгломерата Warner Bros. Discovery.