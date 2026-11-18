Tекст: Тимур Шайдуллин

«Люди проголосуют за конституцию, я подписываю мирный договор, ратифицируем, реализуем ряд пунктов повестки мирного процесса и, опять же, я ухожу», – цитирует РИА «Новости» обращение Пашиняна к оппозиции в парламенте.

Он отметил, что среди пунктов мирного соглашения – делимитация сложных участков границы и открытие «Маршрута Трампа». Премьер добавил, что уйдет с поста, даже если граждане на референдуме не поддержат проект новой конституции.

Пашинян также пригрозил оппозиции внеочередными парламентскими выборами, если она откажется выносить проект на референдум, и пообещал не допустить к ним действующих оппонентов. «Если вы меня не отстраните, я вас отстраню», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пашинян заявил об отсутствии у Армении планов вступать в НАТО. В субботу он предрек вступление республики в Евросоюз через 20 лет.

На прошлой неделе премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине.