Пентагон: США и Венесуэла договорились о расширении партнерства в сфере обороны

Tекст: Денис Тельманов

«Мы благодарны за предоставленную нам возможность сегодня подписать соглашение о расширении партнерства в сфере обороны. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества», – цитирует Хегсета РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Хегсет заявил о завершении эпохи субсидирования обороны Европы.

В прошлом месяце министр обороны США и его японский коллега Синдзиро Коидзуми договорились укреплять двусторонний альянс на фоне активности Китая.

В октябре глава Пентагона провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на одной из военных баз.