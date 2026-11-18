Tекст: Денис Тельманов

Инициатива призвана поставить Демократическую партию перед выбором: либо продолжать оказывать помощь Украине, либо отказаться от расширения своих полномочий по расследованию деятельности администрации президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид (демпартия) сообщил NBC, что попытка исключить из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону положения, касающиеся Украины, будет обречена на провал в Сенате.

На прошлой неделе Палата представителей проголосовала за направление резолюции, предусматривающей начало процедуры импичмента главы Пентагона, в профильный комитет, где большинство у республиканцев. Это означает, что инициатива фактически заблокирована. Республиканцы в комитете не позволят одобрить документ до окончания нынешнего созыва Конгресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и недовольство ходом конфликта с Ираном сделали министра обороны США Пита Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа.

В прошлом месяце представители Демократической партии США в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс смогли направить новый пакет военной помощи Украине, преодолев потенциальное вето президента Дональда Трампа.

В октябре руководитель американского военного ведомства Пит Хегсет якобы отказался подписывать контракты на отправку украинской армии крупной партии зенитных ракет.