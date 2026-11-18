Tекст: Денис Тельманов

Согласно полетным данным, борт вылетел из аэропорта города Турку, направился на юг, а затем повернул на северо-восток. Оказавшись неподалеку от морской границы России, самолет резко развернулся и взял курс на юго-запад вдоль побережья Финляндии, передает РИА «Новости».

Патрульный самолет Dornier 228 финской пограничной охраны обычно используется для патрулирования внешних границ страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет финской пограничной охраны Dornier 228-212 пролетел неподалеку от морской границы России в Финском заливе.

В воскресенье аналогичный полет совершил еще один такой же самолет. В сентябре самолет финской погранслужбы пролетел над побережьем Финского залива и вдоль государственной границы с Россией.